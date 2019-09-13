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12:30 13.09.2019

Wikimedia собрала $2,5 млн на защиту Википедии от киберугроз

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Wikimedia Foundation объявила, что ей удалось собрать $2,5 миллиона за счёт пожертвований. Эти средства пойдут на защиту Википедии от киберугроз.

Организация Wikimedia Foundation всегда рассчитывала на пожертвования, чтобы подчеркнуть отсутствие коммерческой составляющей своего проекта. Полученные деньги, как правило, использовали на развитие ресурсов.

«Эти щедрые вложения помогут Wikimedia Foundation постоянно мониторить безопасность своих бесплатных образовательных проектов и пресекать любые попытки атак», — написали представители организации.

В Wikimedia Foundation также подчеркнули, что Wikipedia является одной из самых популярных целей для различных вандалов и киберпреступников, поскольку ресурс принимает на своей площадке сотни миллионов пользователей.

На днях «Википедия» стала жертвой мощной DDoS-атаки, которая вывела энциклопедию в офлайн в некоторых странах. 

Теги: #wikipedia #wikimedia
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