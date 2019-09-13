Телеком

14:22 13.09.2019

Wikimedia обращает внимание на отсутствие «Cвободы панорамы» в Украине

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В Украине отсутствует «Свобода панорамы», заявили представители ОО «Викимедиа Украина» во время пресс-завтрака в пятницу в Киеве. «Это означает, что фактически отсутствует возможность свободно фотографировать, рисовать или снимать на видео произведения архитектуры и искусства, находящихся в общественном месте», - отметила администратор раздела Википедии на украинском языке Наталья Тымкив.

Украинское законодательство не содержит прямых разрешений на воспроизведение архитектурных произведений средствами фотографии, видео или рисования. Фактически публикация фотографий большинства советских зданий или скульптур, и всего, что создано во времена независимости, требует разрешения автора. «Здание Верховной Рады или монумент жертвам Голодомора также подпадают под эту норму», - добавила Наталья Тымкив.

По словам представителей Wikimedia нарушением закона является публикация таких фотографий на сайтах СМИ, в социальных сетях и даже на сайтах правительственных учреждений.

Фактически этой нормы никто не будет придерживаться, однако существуют прецеденты судебных исков. «Василий Бородай, автор памятника «Основателям Киева на Днепре», судился за использование его произведения на обложке толкового словаря с издательством «Фолио», - отметила представительница Википедии.

Отдельно представители ОО «Викимедиа Украина» добавили, что «Свобода панорамы» должно позволять коммерческое использование подобных изображений. Отсутствие такой нормы может негативно влиять на развитие туристической отрасли, образовательные проекты, мешать медийщикам, урбанистам и другим сферам.

«Свобода панорамы» позволяет свободную публикацию фотографий, видео и рисунков архитектуры, памятников и других объектов авторского права, размещенных в публичных местах. Такая норма существует во многих странах: ЕС, США, Японии и даже в КНДР.

Wikimedia неприбыльная организация, обеспечивающая материальное основание для многочисленных Интернет-сообществ, создающих содержание, свободно распространяется; выполняет в них функции управления. (Сообщества работающих по технологии «вики», в том числе и Википедия).

«Викимедиа Украина» - общественная организация, занимающаяся поддержкой и популяризацией разделов википроектов «Фонда Викимедиа» на территории Украины с 2009 года.

Теги: #wikipedia #wikimedia
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