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11:57 10.03.2020

ДТЭК впервые в Украине проложил Wi-Fi в шахте на глубине 0,5 км

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ДТЭК впервые в Украине проложил Wi-Fi в шахте на глубине 0,5 км

Компания ДТЭК, впервые в Украине, проложила Wi-Fi связь на глубине 500 метров на шахте "Юбилейная" (Днепропетровская обл.) для развертывания многофункциональной системы обеспечения безопасности шахтеров, использовав почти 130 км кабеля и установив 400 точек доступа.

"Система связи позволит в режиме реального времени получать данные с различных датчиков безопасности и сообщать шахтерам об изменении аэрогазовых показателей, с помощью видеокамер мониторить рабочий процесс, при необходимости объявлять и проводить эвакуацию", – цитируется в сообщении компании руководитель проекта "Инфраструктура связи" программы MODUS цифровой трансформации ДТЭК Вадим Мирошниченко.

Согласно документу, сейчас угольные шахты в Украине для связи традиционно используют стационарные подземные телефоны, тогда как Wi-Fi и специальные смартфоны позволят шахтерах мгновенно общаться через голосовые звонки или текстовые сообщения с поверхностью и диспетчерским пунктом, а также оперативно обмениваться информацией между подземными секциями.

По словам руководителя программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК Дмитрия Осыки, сейчас ДТЭК создает цифровую экосистему шахты, так как подземная инфраструктура существенно отличается от наземной. Внедренная технология открывает новый спектр возможностей - от мобильных обходов до дистанционного управления, а приобретенный опыт может быть использован и для других сфер и отраслей, добавил он.

В планах ДТЭК далее запустить на шахте автоматическое управление вентиляционным оборудованием, системами транспортировки угля и материалов под землей, а также отслеживание нарушений правил техники безопасности, говорится в релизе.

Теги: #связь #wi_fi #дтэк
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