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13:53 13.01.2020

Иновещатель UA|TV прекратил международную трансляцию

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Иновещатель UA|TV прекратил международную трансляцию

Украинский телеканал иновещания UA|TV прекратил работу англоязычной, арабской и крымскотатарской редакций.

"Украинское правительство решило закрыть международное вещание - отделения на арабском, крымскотатарском и английском языках. В последние три года команда английских новостных служб в UA|TV преследовала общую цель - предоставлять реальные и правдивые новости об Украине...", - сообщается на странице UATV English в Facebook.

Ранее сообщалось, что на базе UA|TV 15 февраля 2020 года запускается телеканал для временно оккупированных территорий.

По словам министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского, язык вещания телеканала будет украинский и русский.

Теги: #телеканал #телевещание #uatv
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