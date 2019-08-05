Украинский телеканал UATV расширил присутствие в Германии

Украинский телеканал иновещания UATV, входящий в состав Мультимедийной платформы иновещания Украины (МПИУ), отныне доступен в пакетах кабельного телевидения немецких провайдеров телекоммуникационных услуг Deutsche Telekom и MDCC.

"Телеканал Мультимедийной платформы иновещания Украины UATV расширил свое присутствие в Германии и стал доступен в пакетах кабельного телевидения двух немецких провайдеров телекоммуникационных услуг - Deutsche Telekom и MDCC", - сообщается на сайте Министерства информационной политики Украины в понедельник.

Deutsche Telekom - это одна из крупнейших в Европе телекоммуникационных компаний, которая предлагает широкий спектр телевизионных, мобильных и интернет-услуг. UATV доступен абонентам Deutsche Telekom в базовом пакете некодированных каналов кабельного телевидения.

Оператор MDCC (Magdeburg-City-Com GmbH), предоставляет жителям Маґдебурга доступ к кабельному телевидению, интернету и телефонной связи. UATV входит в основной пакет кабельного телевидения MDCC.

Ранее телеканал UATV был включен в пакет оператора Glasfaser Ostbayern (бренд R-KOM), что предоставляет телевизионные услуги в Восточной Баварии.

Как сообщалось, запуск МПИУ состоялся 1 октября 2015 года.

МПИУ сформирована на базе государственных телерадиокомпаний "Всемирная служба "Украинское телевидение и радиовещание", "Банковское телевидение" (БТБ), государственного информационного агентства "Укринформ".

В рамках МПИУ, вместо спутникового телеканала "УТР", в эфире запущен телеканал UATV. Он вещает на украинском, русском, английском языках с трех спутников - Amos 3, Azerspace 1, Galaxy 19, а также в сети интернет на собственном канале в YouTube.

Канал UATV транслирует новости и программы собственного производства через спутниковые и кабельные сети на пяти языках - украинском, английском, русском, арабском и крымскотатарском.