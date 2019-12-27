Минкультуры запускает на базе UA|TV государственный телеканал для временно оккупированных территорий

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины в феврале 2020 года запустит на базе UA|TV телеканал для временно оккупированных территорий.

Как сообщила пресс-служба Минкультуры со ссылкой на первого заместителя министра Анатолия Максимчука, на первом этапе новый канал будет развлекательно-информационным.

"Наша задача сделать так, чтобы наши граждане на временно оккупированных территориях слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине. Сейчас мы вместе с коллегами из Министерства иностранных дел активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий", - цитирует пресс-служба Максимчука.

Как сообщалось, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания возобновил разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания Национальной общественной телерадиокомпании, "Армии FM", "Перец FM", "Радио М" и "Тризуб ФМ".