Политика

17:16 27.12.2019

Минкультуры запускает на базе UA|TV государственный телеканал для временно оккупированных территорий

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Минкультуры запускает на базе UA|TV государственный телеканал для временно оккупированных территорий

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины в феврале 2020 года запустит на базе UA|TV телеканал для временно оккупированных территорий.

Как сообщила пресс-служба Минкультуры со ссылкой на первого заместителя министра Анатолия Максимчука, на первом этапе новый канал будет развлекательно-информационным.

"Наша задача сделать так, чтобы наши граждане на временно оккупированных территориях слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине. Сейчас мы вместе с коллегами из Министерства иностранных дел активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий", - цитирует пресс-служба Максимчука.

Как сообщалось, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания возобновил разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания Национальной общественной телерадиокомпании, "Армии FM", "Перец FM", "Радио М" и "Тризуб ФМ".

Теги: #телеканалы #телевидение #минкультуры #uatv #ордло
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