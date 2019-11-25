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16:16 25.11.2019

EBay продал StubHub за $4,05 млрд швейцарской Viagogo

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EBay продал StubHub за $4,05 млрд швейцарской Viagogo

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. договорился о продаже принадлежащей ему StubHub за $4,05 млрд швейцарской Viagogo Entertainment Inc., сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

Сделка будет оплачена денежными средствами.

StubHub - популярная онлайн-платформа для продажи и покупки билетов на спортивные и культурные мероприятия, которая работает в 44 странах.

EBay купила StubHub в 2007 году за $310 млн. В третьем квартале текущего года на StubHub приходилось около 14% выручки eBay.

Viagogo, интернет-площадка для перепродажи билетов, была создана в 2006 году одним из основателей StubHub Эриком Бейкером. Он покинул StubHub до того, как она была куплена eBay. В настоящее время Viagogo обслуживает клиентов более чем в 70 государствах.

Котировки акций eBay подскочили на 5,7% в ходе предварительных торгов в понедельник.

Теги: #интернет_аукцион_ebay #ebay
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