eBay выставила на продажу тлеющие угли из Нотр-Дама

На торговой площадке eBay разместили объявление о продаже углей с пожара в Нотр-Даме, пишет в среду Daily Mail.

Объявление появилось во вторник, еще до того, как пожар удалось потушить, и вызвало возмущение у других пользователей; его автор предлагал "горячие угли" всего за 99 пенсов. EBay оперативно его удалил. С публикации сняли также предложение о продаже фрагмента деревянных конструкций собора Парижской Богоматери.

Заблокированы также объявления о продаже футболок с надписью Je Suis Notre Dame. Это было сделано в соответствии с политикой компании, которая запрещает извлекать выгоду из трагедий и человеческих страданий.

Пожар в Нотр-Даме начался в понедельник и был потушен во вторник, обрушился шпиль и крыша собора. Пожарным удалось предотвратить разрушение несущих конструкций, однако сделать эту сумели всего за 15-30 минут до катастрофы.

Fury as ghouls sell 'embers from Notre Dame' inferno on eBay forcing auction site to take down 'sick' listings https://t.co/3VQ4t0tBAC