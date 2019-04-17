События

20:38 17.04.2019

eBay выставила на продажу тлеющие угли из Нотр-Дама

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eBay выставила на продажу тлеющие угли из Нотр-Дама

На торговой площадке eBay разместили объявление о продаже углей с пожара в Нотр-Даме, пишет в среду Daily Mail.

Объявление появилось во вторник, еще до того, как пожар удалось потушить, и вызвало возмущение у других пользователей; его автор предлагал "горячие угли" всего за 99 пенсов. EBay оперативно его удалил. С публикации сняли также предложение о продаже фрагмента деревянных конструкций собора Парижской Богоматери.

Заблокированы также объявления о продаже футболок с надписью Je Suis Notre Dame. Это было сделано в соответствии с политикой компании, которая запрещает извлекать выгоду из трагедий и человеческих страданий.

Пожар в Нотр-Даме начался в понедельник и был потушен во вторник, обрушился шпиль и крыша собора. Пожарным удалось предотвратить разрушение несущих конструкций, однако сделать эту сумели всего за 15-30 минут до катастрофы.

Теги: #нотр_дам #продажа #ebay
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