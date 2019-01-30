EBay получила прибыль в IV квартале, впервые выплатит дивиденды

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. получил чистую прибыль и увеличил выручку в четвертом квартале 2018 года, а также впервые в своей истории объявил о выплате дивидендов.

Как сообщается в отчетности компании, в октябре-декабре eBay получила чистую прибыль в размере $760 млн, или 80 центов на акцию, по сравнению с убытком в $2,6 млрд, или $2,51 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная прибыль eBay выросла с 59 до 71 цента на акцию.

В минувшем квартале компания увеличила выручку на 6%, до $2,88 млрд.

Аналитики, опрошенные агентством FactSet, прогнозировали скорректированную прибыль в размере 68 центов на акцию при выручке в $2,86 млрд.

Число активных покупателей в октябре-декабре повысилось на 4%, до 179 млн человек. Общий объем покупок, совершенных в прошлом квартале, вырос на 1%, до $24,64 млрд.

Руководство eBay приняло решение впервые выплатить дивиденды - акционеры получат по 14 центов на акцию 20 марта. Кроме того, компания увеличила программу выкупа акций на $4 млрд. Фирма рассчитывает вернуть акционерам около $7 млрд в виде дивидендов и выкупа акций в 2019-2020 годах, включая $5,5 млрд в 2019 году.

Ранее к выплате дивидендов и увеличению buyback компанию призвали крупные инвестиционные фонды Elliott Management Corp. и Starboard Value LP.

В 2019 году eBay рассчитывает получить скорректированную прибыль в размере $2,62-2,68 на акцию при выручке в $10,7-10,9 млрд.

Акции eBay дорожают на 0,1% в ходе предварительных торгов в среду. За последние 12 месяцев капитализация eBay снизилась на 17%, до $32,76 млрд.