Телеком

10:23 31.10.2019

"Укртелеком" с февраля отключит проводное радиовещание в 4 областях

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"Укртелеком" с февраля отключит проводное радиовещание в 4 областях

"Укртелеком" прекратит предоставление услуги по обеспечению проводного радиовещания в Одесской, Николаевской, Херсонской и Закарпатской областяз с 1 февраля 2020 года, сообщил оператор в газете "Урядовый Курьер".

По данным оператора, в этих областях проводным радио пользуется менее 1% населения, а оборудование сети проводного радиовещания физически и морально устарело.

Как сообщалось, "Укртелеком" с 2020г перестанет подключать абонентов к проводному радио из-за отсутствия спроса на услугу.

Ранее "Укртелеком" отключил проводное радиовещание в Одессе с 1 января и в Днепре с апреля 2019 года и раздал лицам с особыми потребностями эфирные радиоприемники.

"Укртелеком" с 1 мая 2018 года повысил абонентскую плату за проводное радио на 30% - до 27 грн/мес. для физлиц-абонентов.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.

Теги: #радио #укртелеком
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