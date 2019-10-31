Телеком

09:51 31.10.2019

"Укртелеком" с февраля отключит таксофоны

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"Укртелеком" с февраля отключит таксофоны

"Укртелеком" с 1 февраля 2020 года прекратит предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

Как отмечают в "Укртелекоме", современная связь не оставила места для таксофонов.

"Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов. Если в 2017 году ежемесячно использовалось около 900 тыс. минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году - менее 380 тыс. минут", - сообщили в компании, подчеркнув, что из-за доступности современных услуг связи (мобильная связь, коммуникаторы, менеджеры и т.д.), услуги таксофонии потеряли свою социальную значимость.

Сегодня сеть "Укртелекома" насчитывает около 4,8 тыс. таксофонов, и практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одного таксофона происходит около 2,5 минут разговоров.

"Стоит отметить, что оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, что вызывает сложности с эксплуатацией. Уже годы как услуга таксофонии является убыточной. Кроме того, в последнее время в компанию были неоднократные обращения от различных структур и организаций относительно размещения таксофонов на коммерческой основе, то есть с уплатой "Укртелекомом" арендной платы за их размещение", - подчеркивает оператор.

Учитывая все это, "Укртелеком" принял решение о прекращении с 1 февраля 2020 года предоставления услуг фиксированной телефонной связи, предоставляемых через таксофоны.

В то же время оператор сосредоточится на модернизации и развитии телекоммуникационной инфраструктуры, чтобы предоставлять клиентам современные услуги, в частности, оптического интернета.

Как сообщалось, "Укртелеком" реализует проект по развитию оптического доступа к сети интернет и подключает к оптике села, чтобы тысячи их жителей могли пользоваться быстрым интернетом и услугами телевидения.

Теги: #таксофон #укртелеком
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