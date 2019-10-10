Украинский стартап Grammarly привлек $90 млн инвестиций и планирует расширять киевский офис

IT-компания с украинскими корнями Grammarly привлекла еще $90 млн инвестиций от венчурных инвесторов General Catalyst из IVP, в 2017 году уже инвестировавших в стартап $110 млн, сообщается в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, этот раунд привлечения инвестиций повторно возглавила компания General Catalyst, к которой присоединились текущие (среди них - IVP) и новые инвесторы.

С момента первого раунда инвестиций в мае 2017 года Grammarly увеличила количество пользователей больше чем втрое и добавила ряд обновлений в свой продукт, который, согласно пресс-релизу, "ежедневно помогает более 20 миллионам людей".

Компания также открыла свой четвертый офис в канадском Ванкувере и вдвое увеличила количество членов команды в офисах в Киеве, Нью-Йорке и Сан-Франциско. В планах на ближайшее будущее - расширить текущее офисное пространство в Киеве на дополнительные 1300 кв. м, на которых смогут разместиться еще 130 человек.

"За два последние года наша команда увеличилась больше чем в два раза, и мы уже строим новое офисное пространство в Киеве, чтобы поддержать дальнейший рост", - комментирует сооснователь Grammarly Дмитрий Лидер.

Согласно сообщению, Grammarly привлеченные инвестиции будут направлены на еще большее расширение охвата продукта компании с целью сделать его доступным везде, где может использоваться письменная коммуникация на английском языке. Компания также продолжит работать над более сложными аспектами языка и коммуникации, в частности над развитием недавно запущенного детектора тона, чтобы предоставлять пользователям практические рекомендации касательно его адаптации.

"Первый раз мы инвестировали в Grammarly, чтобы помочь им стать платформой, которая смогла бы улучшать письменную коммуникацию, где бы она не происходила. Способность Grammarly привлекать таланты, необходимые для роста этой платформы, продолжает нас впечатлять. И сегодня мы рады увеличить наши инвестиции, чтобы помочь ей реализовать свою важную миссию", - прокомментировал инвестицию генеральный директор компании General Catalyst Хемант Танежа.

Компания Grammarly основана в 2009 году киевлянами: Максимом Литвиным, Алексеем Шевченко и Дмитрием Лидером. Офисы компании расположены в Киеве, Сан-Франциско, Нью Йорке и Ванкувере.

Grammarly — онлайн сервис для проверки грамматики, созданный компанией Grammarly Inc. – автоматически обнаруживает потенциальные грамматические, орфографические, пунктуальные, словесные и стилевые ошибки. Сервис доступен в веб-редакторе, приложении для рабочего стола, а также в расширениях для браузеров Chrome, Safari, Firefox и Edge, мобильных клавиатур и в надстройке для Microsoft Office.