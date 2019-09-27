ИT-рынок в 2019 году может увеличиться на 30% - GlobalLogic

Эксперты ИТ-компании GlobalLogic спрогнозировали, что рост индустрии в 2019 году может составить около 30%, сообщил журналистам на конференции во Львове вице-президент по стратегии и технологиям Global Logic Андрей Яворский.

По его словам, к концу 2019 года только экспорт компьютерных услуг принесет в экономику страны около $3,5 млрд.

Сохранив такие высокие темпы роста, экспортная индустрия разработки программного обеспечения способна вырасти до $4,5 млрд к концу 2020 года.

"В среднем IT-индустрия росла на 20-25% ежегодно, мы ожидаем в этом году более стремительный рост за счет благоприятной конъюнктуры международного рынка и спроса на разработки украинских специалистов. По нашим оценкам, рост рынка может достичь 30% к концу 2019. Выручка GlobalLogic в Украине традиционно растет немного быстрее индустрии - на 32% по результатам первого полугодия 2019 - и мы планируем сохранить высокие темпы роста к концу года" - заявил Яворский.

Он отметил, что по результатам первого полугодия 2019 года экспорт компьютерных услуг составил около $1,6 млрд, что на 31% больше аналогичного периода 2018 года. Также наблюдается рост количества ИТ-специалистов: если по оценкам рынка на середину 2018 года в индустрии насчитывалось около 130 тыс. специалистов, то по данным Ассоциации "IT Ukraine” сейчас на рынке насчитывается более 160 тыс. специалистов, что на 22% больше, чем годом ранее.

Однако, по словам Яворского, индустрия все еще ощущает нехватку квалифицированных инженеров.

Количество уплаченных IT-индустрией налогов в январе-июне 2019 года увеличилось на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2018 - до 8 млрд грн (компании и ФЛП).

По словам Яворского, "GlobalLogic Украина" за первое полугодие 2019 года заплатила на 71% больше налогов, чем в прошлом году.

Как сообщалось, "GlobalLogic Украина" в 2018 году увеличила доход на 32%, что выше среднерыночного роста.

В начале 2019 года GlobalLogic заявила о консолидации бизнеса, объединив 13 локальных центров разработки в едином регионе Центральной и Восточной Европы, который возглавил старший вице-президент компании Игорь Беда, с 2014 года занимающий должность управляющего директора GlobalLogic в Украине.

ИТ-компания "GlobalLogic Украина" - крупнейший разработчик программного обеспечения в Украине. Имеет офисы и штат из более 4 тыс. инженеров в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве.