Телеком

11:59 18.09.2019

Рада приняла во 2-м чтении закон об отмене лицензий для телеком-операторов

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Рада приняла во 2-м чтении закон об отмене лицензий для телеком-операторов

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию" (№1050).

Документ поддержали 349 народных депутатов на заседании в среду, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно пояснительной записке к законопроекту, обнародованной на сайте Рады, ожидается, что его принятие уменьшит административное давление на субъекты хозяйствования и упростит ведение бизнеса путем устранения лишних ограничений в сфере телекоммуникаций.

Чтобы начать деятельность на рынке, оператору необходимо будет лишь уведомить профильного регулятора – Национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) - о начале такой деятельности.

Закон также реализует положения Соглашения об ассоциации с ЕС в части отмены регуляторных барьеров доступа на рынок телекоммуникационных услуг.

Теги: #верховная_рада #закон
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