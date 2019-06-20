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19:00 20.06.2019

В Киберполиции Украины советуют установить последнее обновление Windows, чтобы не допустить очередной массовой кибератаки

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В Киберполиции Украины советуют установить последнее обновление Windows, чтобы не допустить очередной массовой кибератаки

Специалисты Киберполиции Украины обнаружили уязвимость операционных систем версий Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008 и более старых версий Windows, и предупреждают, что если не выполнить их обновление, хакеры смогут воспользоваться уязвимостями для удаленного использования пораженного компьютера и похищения конфиденциальной информации.

"Специалисты отмечают, что похожая уязвимость этих же операционных систем была использована во время совершения атак WannaCry и NotPetya. Обнаруженная уязвимость, которая имеет условное название BlueKeep, позволяет злоумышленнику не только иметь доступ к одному компьютеру, но и получить контроль над всеми другими устройствами в сети, которые имеют эту уязвимость", - говорится в обнародованном в четверг на странице Департамента киберполиции Нацполиции Украины в соцсети Фейсбук сообщении.

Эксперты отмечают, что теоретически BlueKeep может использоваться в кибератаке, аналогичной по своим размерам атаке "WannaCry". Следовательно, на данный момент миллионы персональных компьютеров могут быть атакованы.

"Microsoft уже выпустила обновление для операционных систем, которые больше не поддерживаются официально, включая Windows Vista, Windows XP и Windows Server 2003. Чтобы не допустить очередной массовой атаки, Киберполиция советует пользователям операционной системы Windows (более старых ее версий) обновить систему до последней версии для устранения уязвимостей предыдущей версии. Пренебрежение таких действий может привести к утечке личной информации, содержащейся на персональном компьютере, а в бизнесе - к большим материальным потерям", - говорится в сообщении.

Также в Киберполиции Украины дали ссылку загрузки патча для уязвимых операционных систем Windows: https://portal.msrc.microsoft.com/.../.../advisory/CVE-2019-0708

Теги: #windows #киберполиция #хакеры
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