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17:46 20.05.2019

"Vodafone Украина" откроет технохаб в здании Главпочтамта в Киеве

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"Vodafone Украина" откроет технохаб в здании Главпочтамта в Киеве

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" намерена открыть флагманский магазин в здании Главпочтамта в Киеве, говорится в сообщении компании.

"Новый Vodafone Store разместится в здании Главпочтамта и станет флагманским магазином компании. Пространство технохаба на Крещатике будет наполнено технологическими новинками и демо-зонами наиболее востребованных в ближайшем будущем услуг компании – IoT, big data, mobile ID, финтех сервисы – все, что позволит создать в новом магазине абсолютно новый клиентский опыт", - подчеркивают в компании.

В "Vodafone Украина" также отметили, что разработать концепт-дизайн технохаба смогут архитекторы и дизайнеры в рамках Архитектурного хакатона "От идеи до проекта", который состоится 31 мая в Киеве.

Как сообщалось, в феврале "Укрпошта" закрыла креативное пространство "Укрпошта Арт Хаб" в здании Главпочтамта в центре Киева и передаст помещение в аренду ООО "ПФ Ритейл" (дочерняя компания "Vodafone Украина").

Теги: #главпочтамт #vodafone
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