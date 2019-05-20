"Vodafone Украина" откроет технохаб в здании Главпочтамта в Киеве

Оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" намерена открыть флагманский магазин в здании Главпочтамта в Киеве, говорится в сообщении компании.

"Новый Vodafone Store разместится в здании Главпочтамта и станет флагманским магазином компании. Пространство технохаба на Крещатике будет наполнено технологическими новинками и демо-зонами наиболее востребованных в ближайшем будущем услуг компании – IoT, big data, mobile ID, финтех сервисы – все, что позволит создать в новом магазине абсолютно новый клиентский опыт", - подчеркивают в компании.

В "Vodafone Украина" также отметили, что разработать концепт-дизайн технохаба смогут архитекторы и дизайнеры в рамках Архитектурного хакатона "От идеи до проекта", который состоится 31 мая в Киеве.

Как сообщалось, в феврале "Укрпошта" закрыла креативное пространство "Укрпошта Арт Хаб" в здании Главпочтамта в центре Киева и передаст помещение в аренду ООО "ПФ Ритейл" (дочерняя компания "Vodafone Украина").