Инвестиции

13:25 09.03.2021

Процесс продажи здания "Укрпошты" на Крещатике может занять от двух лет, компания будет дожидаться роста цен на недвижимость

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Процесс продажи здания "Укрпошты" на Крещатике может занять от двух лет, компания будет дожидаться роста цен на недвижимость

"Укрпошта" планирует продать здание Главпочтамта на Крещатике в Киеве, но будет дожидаться роста рынка недвижимости отмечается в сообщении "Укрпошты" во вторник.

"Сказать точно, когда мы продадим здание на Крещатике, сейчас сложно. Этот процесс может занять от двух лет, и на то есть свои причины. Свою деятельность мы полностью подчиняем законодательству Украины, и вы понимаете, сколько процедур это за собой тянет", - цитируется в сообщении гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

По его оценке только процедурная часть может занять более полутора лет.

"Но все также будет зависеть и от ситуации на рынке, ведь и мы, и государство заинтересованы в выгодной продаже активов. Сейчас рынок недвижимости на спаде и бизнес только восстанавливается. Поэтому мы дождемся удачного момента, ведь наша цель не продажа имущества, а эффективное использование ресурсов для развития "Укрпошты", - подчеркивает Смелянский.

В "Укрпоште" отмечают, что само здание требует существенных инвестиций в проведение ремонтов и поддержание коммуникаций в рабочем состоянии.

"Зданию, где расположен Главпочтамт, более 60 лет. Состояние его фасада с каждым годом только ухудшается и требует ремонта: по предварительной оценке, в то, чтобы обстучать и отремонтировать здание извне, нужно инвестировать 10 млн грн", - отмечают в "Укрпоште".

При этом, по подсчетам компании, на ремонт всех канализационных труб необходимо израсходовать 3 млн грн, а на содержание здания (в т.ч. отопление, освещение, клининг) ежегодно расходуется более 10 млн грн. На проведение современного ремонта, в т.ч. на обновление инженерных систем, замену окон, построение системы кондиционирования, внутреннюю перепланировку, установка новых лифтов и пр. необходимо около 100 млн грн.

Помимо этого в "Укрпоште" заверили, что почтовое отделение 01001 в любом случае останется на Крещатике, однако сотрудники компании, которые сейчас работают в данном здании, переедут в современный офис со всеми удобствами.

Теги: #недвижимость #главпочтамт #укрпошта
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