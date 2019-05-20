Сервисы Google и Android продолжат работать на имеющихся устройствах компании Huawei

Китайская Huawei заявила, что приостановление сотрудничества с американской Google не коснется пользовательских устройств, ранее поступивших на рынок.

Как сообщается в официальной позиции компании Huawei, распространенной украинским представительством в понедельник, компания будет продолжать предоставлять обновления безопасности и послепродажное обслуживание всем смартфонам и планшетам Huawei и Honor, которые были проданы или есть в наличии на складах по всему миру.

В компании также цитируют заявления Google и Android, в которых указывается, что сервисы этих компаний продолжат работать на ранее произведенных устройствах Huawei.

"Мы выполняем данное распоряжение и анализируем возможные последствия. Наши сервисы - Google Play и пакет сервисов по обеспечению безопасности Google Play Protect - и в дальнейшем будут функционировать на существующих устройствах Huawei", - отмечается в заявлении Google, цитируемом китайской компанией.

В заявлении Android также отмечается, что компания придерживается всех требований правительства США, при этом такие сервисы, как Google Play и система безопасности Google Play Protect, продолжат работать на имеющихся устройствах компании Huawei.

Как сообщалось в издании Financial Times со ссылкой на ее источники, американская Google приостановила предоставление услуг и технической поддержки китайской Huawei.

На прошлой неделе США приняли решение внести Huawei в список компаний, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

Huawei, которая является вторым крупнейшим в мире производителем смартфонов, использует в них операционную систему Android от Google. В прошлом году китайская компания поставила на рынок 200 млн смартфонов.

Android является общедоступным ПО, но Huawei теперь не сможет получать различные услуги, предоставляемые партнерам самой Google.

При производстве оборудования Huawei широко использует также американские полупроводники, производимые Qualcomm, Intel и Broadcom. Общий объем закупок китайской компанией комплектующих в США составляет $11 млрд.

По сообщениям СМИ, Huawei создала существенные запасы комплектующих и вела работу по поиску альтернативных источников поставок полупроводников, а также разрабатывает собственную операционную систему для смартфонов.

Выручка Huawei составила в прошлом году $105 млрд, прибыль превысила $8 млрд.