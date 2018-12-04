Для проверки легальности новогодней елки создано мобильное приложение

ГП "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр" разработал для проверки законности происхождения новогодней елки программное обеспечение для Android - yalynka.info.

Согласно сообщению на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия, соответствующее приложение можно бесплатно установить с Google Play Market.

"Проверка елки происходит путем ввода номера с бирки или самоклеющейся этикетки, которая прикреплена к елке, в мобильное приложение. Бирки и самоклеящиеся этикетки содержат индивидуальный номер и соответствующий ему штрих код, который заносится в единую систему электронного учета древесины. В случае, если бирка/этикетка или информация по телефону в системе отсутствует - это может свидетельствовать о нелегальном происхождении елки", - отмечается в сообщении министерства.

Также легальность елки можно проверить на сайте yalynka.info.

"При приобретении елок просим граждан обращать внимание на наличие маркировки унифицированными средствами, а о фактах злоупотребления или выявлении нарушения сообщать в территориальные органы Национальной полиции и Гослесагентства", - отметили в Минагропроде.

Как сообщалось, Государственные лесохозяйственные предприятия планируют в текущем году реализовать около 500 тыс. шт. новогодних елок.