Телеком

14:50 10.04.2019

lifecell планирует запустить сервис Paycell с физической дебетной карточкой "Простир" от банка "Восток"

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lifecell планирует запустить сервис Paycell с физической дебетной карточкой "Простир" от банка "Восток"

lifecell планирует запустить сервис Paycell с физической дебетной карточкой "Простир" от банка "Востокбанк"

Стамбул. 10 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Оператор мобильной связи компания lifecell планирует запустить сервис мобильных денег Paycell, позволяющий получать физическую дебетную карточку системы "Простир" от банка "Восток" в июне 2019 года.

Об этом сообщили представители материнской компании Turkcell на встрече с журналистами в Стамбуле.

По словам представителей Turkcell, в Турции эта система также позволяет иметь физическую платежную карту Paycell Visa, однако они не уточнили, будет ли эта опция доступна в Украине. 

По словам директора ООО "Пейселл" в Украине Александра Мартыненко, в Украине физическая припейд-карточка будет предоставлена национальной системой "Простир". В то же время, по его словам, возможность кредитования на данный момент не предусматривается.

На сайте lifecell Paycell сейчас представлена система онлайн-платежей, позволяющая пополнять мобильный счет, оплачивать ряд услуг, в том числе осуществлять коммунальные платежи.

Теги: #простир #lifecell #банк_восток
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