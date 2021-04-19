Глава Нацбанка видит возможности платежной системы "Простир" стать конкурентом Visa и Mastercard в Украине

Национальная платежная система "Простир" может стать конкурентом платежных систем Visa и Mastercard в Украине, сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, 98% POS-терминалов сегодня принимают "Простир", а после кобейджинга с международной платежной системой UnionPay "Простир" перестал быть локальной системой.

Он добавил, что НБУ работает над повышением безопасности расчетов карточками "Простир", в частности реализацией технологии многофакторной аутентификации платежей в Интернете (3D Secure), над добавлением карт системы в смартфон и изучает возможность применения технологической платформы системы для создания в Украине системы быстрых платежей (account to account).

"Мы верим в конкуренцию и рыночные механизмы, поэтому развиваем "Простир" исключительно на рыночных условиях. Административные рычаги - табу для нас. Мы считаем, что способны конкурировать за счет наших тарифов, продуктов и сервисов, направленных на нужды украинцев", – отметил глава НБУ.

По словам Шевченко, за 2020 год к системе "Простир" подключилось пять новых участников и сегодня участниками системы являются 56 финучреждения. он добавил, что почти половина украинских банков (37 участников) осуществляют эмиссию или эквайринг карт "Простир".