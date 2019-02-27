"БТС Брокер" инициировал регистрацию для обращения в Украине акций Apple

ООО "БТС Брокер" подало в Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) документы для получения разрешения на допуск к обращению в Украине акций Apple, говорится в пресс-релизе Национального депозитария Украины (НДУ), выступившего посредником в этом процессе.

По данным центрального депозитария, предположительно соответствующее разрешение может быть получено на следующей неделе.

"Абсолютно неправильно утверждать, что фондового рынка в Украине сегодня нет. В Украине есть спрос на новые инструменты, только в криптовалюту украинские инвесторы по разным оценкам инвестировали около $100 млн. То есть, если есть спрос, то есть и рынок. Акции Apple - отличный пример, когда в Украину заводится зарубежный инструмент, который знаком и интересен многим инвесторам", - сказал глава НДУ Миндаугас Бакас во время пресс-конференции в Киеве в среду.

По данным НДУ, ценные бумаги будут обращаться в Украине в гривне. Центральный депозитарий не владеет информацией, вела ли компания "БТС Брокер" переговоры с фондовыми площадками относительно включения ценных бумаг в листинг. В то же время глава НДУ уверен, что всякая биржа заинтересована сделать это как можно быстрее.

"На месте биржи, я бы конечно боролся, чтобы включить этот инструмент в систему, поскольку это внимание, это реальная активность, и это повышает репутацию", - сказал М.Бакас.

Глава центрального депозитария также отметил, что реформированное регуляторное поле в настоящее время обеспечивает свободное обращение иностранных ценных бумаг на фондовом рынке Украины. Соответственно М.Бакас рассчитывает, что в ближайшее время брокеры начнут заводить в Украину акции и других всемирно известных компаний.