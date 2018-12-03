"Мультиплекс-холдинг" назначил нового гендиректора

Наблюдательный совет ЧАО "Мультиплекс-холдинг", развивающего в Украине сеть кинотеатров Multiplex, назначил коммерческого директора Виталия Писаренко новым генеральным директором компании.

Согласно сообщению ЧАО в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение набсовет принял 29 ноября.

Ранее должность генкомпании в течение более чем четырех лет занимала Инна Янакаева. Увольнение с должности состоялось по соглашению сторон на основании заявления И.Янакаевой.

Как сообщалось, до конца 2019 года Multiplex планирует открыть еще около 40 кинозалов (около пяти объектов), в частности, в ЦУМ (Киев), ТРК Spartak (Львов), ТРЦ Gagarin Plaza (Одесса).

ЧАО "Мультиплекс-Холдинг" основано в 2003 году. На ноябрь-2018 сеть компании насчитывает 26 кинотеатра в 16 городах Украины (Киев, Кривой Рог, Николаев, Черкассы, Ривне, Хмельницкий, Житомир, Херсон, Мариуполь, Запорожье, Днепр, Полтава, Львов, Луцк, Чернигов, Харьков).

Согласно системе раскрытия информации НКЦБФР, собственниками компании на третий квартал 2018 года являлись компании по управлению активами "Капитал-Групп" (78,5%) и "Контадор" (14%). Конечным бенефициаром в Госреестре юрлиц и физлиц-предпринимателей указана Инна Свиридовская.

Уставный капитал компании составляет 86 млн грн.