Жители сел в 50 км зоне от госграницы не имеют доступа к украинским телеканалам - глава Госспецсвязи

В селах, находящихся в пределах 50-70 километров от госграницы, в принципе отсутствует украинское телевидение, заявил глава Государственной служба специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь.

"С начала этого года мы получили обращения от всех губернаторов приграничных территорий, а это Волынь, Ривне, Чернигов и Житомир, о том что в селах, которые находятся в пределах 50-70 километров от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение. Они живут в реалиях Белоруссии или Российской Федерации и узнают про какие-либо новости в Украине через 2-3 недели. И в основном через искривленное видение, демонстрируемое российскими телеканалами", - заявил он на брифинге в Киеве в субботу.

По словам Щиголя, донесение украиноязычного вещания общественных телеканалов является основной задачей государства в период военной агрессии.

"Именно поэтому мы реализуем проект строительства нового мультиплекса, ведь он является одним из вопросов национальной безопасности", - подчеркнул глава Госспецсвязи.

Как сообщалось, Государственный "Укрэксимбанк" прокредитует построение общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex MX-7, оператором которого определен государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ), входящий в сферу управления Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи).

Планируется, что проникновение сигнала МХ-7 на временно неподконтрольных территории Украины будет составлять около 25-30 км.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о необходимости построения общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex MX-7.