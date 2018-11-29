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13:03 29.11.2018

Германия отказалась от проведения компьютерной выставки CeBIT

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Одна из ведущих мировых выставок компьютерных и информационных технологий CeBIT, проходившая в Ганновере, прекращает свою работу.

Как сообщил организатор мероприятия Deutsche Messe AG, это обусловлено слабым спросом компаний-экспонентов на выставочные стенды и снижением интереса со стороны посетителей.

Компания заявила, что CeBIT не смог оживить даже обновленный формат, опробованный в 2018 году. И если на стыке веков мероприятие посещали свыше 800 тыс. человек, то в этом году в выставочные залы пришли лишь около 120 тыс. посетителей.

Такие крупные клиенты CeBIT, как Hewlett Packard, Vodafone и Salesforce поддержали новую концепцию выставки, предусматривающую, в том числе, конференции и концерты популярной музыки. В то же время Microsoft в этом году отказался участвовать в ганноверской выставке, отмечает Deutsche Welle.

Впервые CeBIT прошла в 1986 году.

Теги: #выставка #компьютер
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