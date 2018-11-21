Порошенко убежден, что Рада поддержит выделение 500 млн грн на расходы "Укрпочты" по доставке пенсий в госбюджете-2019

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Верховная Рада поддержит его инициативу о предусмотрении в государственном бюджете на 2019 год 500 млн грн на расходы "Укрпочты" по доставке пенсий.

"Очень непростое, но единственно возможное решение. У меня есть предложение к правительству, и оно было поддержано им… чтобы мы выделили 500 млн грн государственного бюджета для того, чтоб обеспечить компенсацию "Укрпочты" расходов на доставку пенсии", - сказал П.Порошенко на встрече с представителями "Укрпочты" в Житомирской области в среду.

Он сообщил, что парламентский комитет по вопросам бюджета рассматривает правительственное представление законопроекта о государственном бюджете на 2019 год ко второму чтению.

"Я поговорил с депутатами, поговорил с премьер-министром, и эта статья точно будет проголосована Верховной Радой. Предложения президента будут учтены", - отметил глава государства.

По его словам, это позволит защитить пенсионеров и не повышать тарифы на доставку пенсий.

"Не будет это делаться за счет средств пенсионера, простого человека. Пенсии надо увеличивать, а не забирать из них… И в то же время сохранить отделения", - отметил президент.

Он подчеркнул, что почтальон для пенсионеров – это его связь с миром, "а вы предлагаете, чтобы мы на сегодняшний день это сократили и перешли на какую-то карту".

По словам президента, руководство "Укрпочты" пообещало ему, что не будут сокращать сельские почтовые отделения.

"Средства государственного бюджета, 500 млн, позволят нам сохранить эти отделения", - заверил П.Порошенко.

Как сообщалось, государственная компания "Укрпошта" рассматривает прекращение доставки пенсий с 2019 года в случае, если не будет утвержден новый тариф на эту услугу.

Ранее генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский в интервью газете "Урядовый курьер" заявил о планах оптимизировать сеть в селах, выстроенную под доставку пенсий, если тариф на доставку не будет изменен.

"С 1 января 2019 года не будем доставлять пенсии, закроем 5-7 тыс. стационарных отделений, уволим часть административного и производственного персонала", - сказал он.

Ранее И.Смелянский неоднократно заявлял об убыточности услуги по доставке пенсий для "Укрпошты" и необходимости пересмотра тарифа на доставку пенсий.

Премьер-министр Владимир Гройсман в конце октября пообещал не допустить прекращения "Укрпоштой" доставки пенсий украинцам и предложил ее менеджменту уволиться в случае несогласия с важностью этой социальной функции.