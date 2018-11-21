Телеком

13:51 21.11.2018

Оператор Justin до конца 2018 г. планирует расширить сеть до 330 почтовых отделений

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Оператор Justin до конца 2018 г. планирует расширить сеть до 330 почтовых отделений

Новый почтово-логистический сервис Justin, входящий в крупнейшую украинскую торгово-промышленную группу (ТПГ) Fozzy Group, после технологического запуска в октябре, объявил об официальном открытии, сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня уже работают более 230 отделений по всей Украине, до конца текущего года оператор планирует открыть еще, минимум, 100", - указано в сообщении компании.

Объекты расположены в сетях "Сільпо", "Фора", Fozzy, Thrash!, при этом компания не исключает расширение сети путем открытия отделений в других торговых сетях.

Кроме классических почтовых услуг, Justin намерен предоставлять комплекс финансовых сервисов, оформление страховки и выдачи кредитных карт.

Одним из форматов отделений также является OSR (Online Service Retail): в них расположены три рабочих места, оборудована примерочная, а также есть возможность проверить на работоспособность полученные электротовары. В ближайшее время компания планирует запустить возможность воспользоваться услугами стола заказов из онлайн-магазинов. Площадь такого отделения составляет 50-60 кв. м.

ООО "Джаст Ин" создано в 2017 году, основным видом деятельности являются сопроводительные услуги при перевозках.

Согласно данным Единого госреестра, владельцем 100% доли в уставном капитале ООО является ПАО "ЗНВКИФ "Холдинг Инвест". Конечным бенефициаром указан Владимир Костельман.

Размер уставного капитала составляет 143 млн грн.

ООО "Пост Уа" создано в марте 2018 года, основным видом деятельности является почтовая и курьерская деятельность.

Размер уставного капитала составляет 500 тыс. грн.

Руководителем обеих компаний, входящих в Fozzy Group, является Сергей Рогаченко.

Совладельцами Fozzy Group являются В.Костельман (глава набсовета), Роман Чигирь, Олег Сотников (вице-президент).

ЧАО "Фоззи Групп" создано в 2005 году. Основным видом деятельности является деятельность холдинговых компаний.

Чистая прибыль компании в 2017 году сократилась в шесть раз по сравнению с 2016 годом – до 165,4 млн грн, активы на 16,6% - до 1 млрд 572 млн грн. В то же время компания полностью погасила долгосрочные обязательства.

Уставный капитал ЧАО "Фоззи Групп" составляет 2 млн грн.

Основным акционером ЧАО, согласно данным НКЦБФР, по состоянию на третий квартал 2018 года являлось ООО "Фоззи Групп" (98,528%, Вишневое Киевской обл.). Конечным бенефициаром – Владимир Костельман.

Теги: #justin #почта
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