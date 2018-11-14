Телеком

13:10 14.11.2018

Кабмин разрешил предоплату при связанных с мониторинговым оборудованием Нацсовета по телерадиовещанию закупках

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Кабмин разрешил предоплату при связанных с мониторинговым оборудованием Нацсовета по телерадиовещанию закупках

 Кабинет министров Украины разрешил предоплату при закупке товаров, работ и услуг, связанных созданием и внедрением автоматизированного программно-аппаратного комплекса для осуществления официального мониторинга телерадиопрограмм Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

В частности, Кабмин установил, что распорядители и получатели бюджетных средств могут предусматривать предварительную оплату 100% стоимости в случае закупки на срок не более одного года следующих товаров, работ и услуг: оборудования, программного обеспечения, услуг по их установке и настройке по созданию и внедрению программно-аппаратного комплекса для осуществления официального мониторинга телерадиопрограмм Нацсоветом.

Как отмечается в пояснительной записке к соответствующему постановлению Кабмина, текстом которой располагает "Интерфакс-Украина", спроектированный программно-аппаратный комплекс является уникальным по специфике работы как в Украине так и в мире. Он будет построен на базе современных информационных технологий с использованием систем искусственного интеллекта для анализа теле- и радиоконтента.

"Учитывая это, разработка аппаратного комплекса требует существенного времени и не может осуществляться без предварительной оплаты" – отмечается в документе.

На создание и внедрение указанного комплекса официального мониторинга телепрограмм предусмотрено в проекте бюджетного запроса на 2019 год 60,98 млн грн.

Теги: #оборудование #нацсовет #кабмин
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