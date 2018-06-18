Телеком

14:07 18.06.2018

Телеканал "UA:Первый" приостановил аналоговое вещание в Киеве и еще 8 городах

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Телеканал "UA:Первый" приостановил аналоговое вещание в Киеве и еще 8 городах

 Телеканал "UA:Первый" с 18 июня приостановил аналоговое вещание в городах Белополье, Винница, Днепр, Изюм, Киев, Ковель, Одесса, Тернополь и Чернигов из-за нехватки средств на оплату услуг трансляции Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ), сообщается на сайте Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Концерн РРТ проинформировал НОТУ, что приостановление аналоговой трансляции "UA: Первый" будет происходить ежедневно с 6:00 утра до 18:00 вечера и продлится до момента погашения долга.

"С апреля 2018 года денег на оплату трансляции в бюджете, выделенном Верховной Радой Общественному телевидению, не предусмотрено вовсе. Это привело к появлению задолженности перед КРРТ на сумму 75,12 млн грн", - отмечается в сообщении.

В НОТУ подчеркнули, что в распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год указано, что финансовая поддержка НОТУ вдвое меньше суммы, гарантированной Законом Украины "Об общественном телевидении и радиовещании".

Урезанное вдвое финансирование не предусматривает необходимых средств на оплату трансляций.

"Для оплаты всех трансляций НОТУ необходимо 340 млн грн в год, однако выделено и предусмотрено в паспорте бюджетной программы только 51 млн грн", - заявили в компании.

Ранее НОТУ неоднократно заявляла о критической ситуации из-за текущего недофинансирования и предупреждала, что это может привести к отключению аналогового вещания.

"Сейчас правление ПАО "НОТУ" вынуждено констатировать нежелание власти профинансировать общественное вещание, повлекшее приостановление аналоговой трансляции телеканала "UA: Первый".

От отключения аналоговых трансляций, по мнению НОТУ, больше всего пострадают зрители в небольших населенных пунктах - маленьких городах и селах, поскольку там не представлены сети кабельных операторов.

До восстановления аналогового вещания зрители, проживающие в указанных областях, смогут смотреть "UA: Первый" исключительно в цифровом формате (DVB-T2), а также в кабельных каналах и в интернете на официальном сайте.

Теги: #телеканал #первый_канал #ноту #аналоговое_вещание
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