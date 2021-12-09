Спорт

12:23 09.12.2021

Франция не собирается бойкотировать Олимпиаду в Пекине - министр

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Франция не собирается бойкотировать Олимпиаду в Пекине - министр

Париж не присоединится к бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине, заявил французский министр образования и спорта Жан-Мишель Бланке в эфире BFM TV в четверг.

"Франция не объявит дипломатический бойкот Олимпийским играм", - сказал Бланке в интервью радиостанции.

"Нам следует осторожно отнестись к взаимосвязи между спортом и политикой", - подчеркнул он.

Бланке подчеркнул, что спорт - это отдельный мир, который нужно защищать от политического вмешательства. В противном случае, по словам министра, ситуация может выйти из-под контроля.

При этом он отметил, что Франция продолжит осуждать нарушения прав человека в Китае.

Как сообщают французские СМИ, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь заявил журналистам, что необходима общая позиция ЕС по вопросу возможного бойкота Олимпиады.

"Что касается вопроса о дипломатическом бойкоте, его будут решать на европейском уровне", - сказал Ле Дриан.

Ранее о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр объявили США, Новая Зеландия, Австралия, Великобритания и Канада. Предлогом назвали нарушение в Китае прав человека, в частности, якобы имеющий место геноцид в отношении уйгурского населения китайского Синьцзяна.

Теги: #олимпиада #франция #китай
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