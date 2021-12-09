Франция не собирается бойкотировать Олимпиаду в Пекине - министр
Париж не присоединится к бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине, заявил французский министр образования и спорта Жан-Мишель Бланке в эфире BFM TV в четверг.
"Франция не объявит дипломатический бойкот Олимпийским играм", - сказал Бланке в интервью радиостанции.
"Нам следует осторожно отнестись к взаимосвязи между спортом и политикой", - подчеркнул он.
Бланке подчеркнул, что спорт - это отдельный мир, который нужно защищать от политического вмешательства. В противном случае, по словам министра, ситуация может выйти из-под контроля.
При этом он отметил, что Франция продолжит осуждать нарушения прав человека в Китае.
Как сообщают французские СМИ, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь заявил журналистам, что необходима общая позиция ЕС по вопросу возможного бойкота Олимпиады.
"Что касается вопроса о дипломатическом бойкоте, его будут решать на европейском уровне", - сказал Ле Дриан.
Ранее о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр объявили США, Новая Зеландия, Австралия, Великобритания и Канада. Предлогом назвали нарушение в Китае прав человека, в частности, якобы имеющий место геноцид в отношении уйгурского населения китайского Синьцзяна.