Спорт

11:41 09.12.2021

Волейбольный клуб "Эпицентр-Подоляны" вышел в 1/8 европейского Кубка Вызова

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Волейбольный клуб "Эпицентр-Подоляны" вышел в 1/8 европейского Кубка Вызова

Волейбольный клуб "Эпицентр-Подоляны" (Городок Хмельницкой обл.) обыграл венгерскую команду "Пензудьор" в 1/16 финала европейского Кубка Вызова (CEV Volleyball Challenge Cup 2022), и вышел в 1/8 финала чемпионата.

В ходе игр 7 и 8 декабря украинская команда одержала две победы со счетом 3:1.

"Соперник хорошо подготовился к игре, имел свои домашние заготовки. Но мы подошли ответственно к матчам и победили. Спасибо нашим болельщикам за отличную поддержку и приглашаем на следующие игры", – прокомментировал результат капитан команды "Эпицентр-Подоляны" Юрий Семенюк.

На следующем этапе Кубка Вызова команда встретится с греческим клубом "Панатинаикос".

"Эпицентр-Подоляны" – серебряный призер чемпионата Украины по волейболу в сезоне 2020-2021. В прошлом сезоне Кубка Вызова команда дошла до 1/4 финала.

Теги: #волейбол
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