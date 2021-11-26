Украина сыграет с Шотландией первый матч play-off за путевку на ЧМ по футболу

Сборная Украины по футболу проведет полуфинальный матч плей-офф за право выхода на ЧМ-2022 в Катаре с командой Шотландии.

Жеребьевка плей-офф среди 12 команд на три путевки на ЧМ прошла в пятницу в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Полуфинальный матч Украина проведет на поле соперника.

Полуфинальные матчи плей-офф пройдут 24-25 марта 2022 года, а финалы состоятся 28-29 марта.

В случае победы в полуфинальном матче Украина встретится с победителем полуфинала между Уэльсом и Австрией.