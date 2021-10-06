Спорт

15:12 06.10.2021

Украина завоевала 48 медалей на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи

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Украина завоевала 48 медалей на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи

Украина завоевала 48 медалей на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи, из которых 19 – золотые, сообщила Федерация тяжелой атлетики Украины.

Согласно сообщению, Украину на соревновании представили 30 спортсменов. По итогам чемпионата украинки завоевали 26 медалей (13 золотых, шесть серебряных, семь бронзовых), мужская сборная завоевала 22 медали (шесть золотых, семь серебряных, девять бронзовых).

"Результаты чемпионата стали ярким подтверждением того, что украинская сборная – одна из сильнейших в Европе и имеет колоссальный потенциал! Федерация будет делать все для того, чтобы наши тяжелоатлеты завоевывали новые победы и прославляли Украину на весь мир", – прокомментировал результаты соревнований президент Федерации тяжелой атлетики Украины Александр Герега.

Кроме того, Европейская федерация тяжелой атлетики определила самых сильных спортсменов турнира в возрастных группах, трое из которых – украинцы. Так, Камила Конотоп стала сильнейшей среди юниоров, Мария Гангур – среди молодежи. Сильнейшим тяжелоатлетом Европы среди юниоров стал Богдан Гоза, который также установил рекорд мира и Европы среди юниоров в рывке, подняв штангу 190 кг.

Согласно пресс-релизу, в командном зачете украинские спортсмены заняли 2-е место среди команд молодежи, 2-е место – среди мужских команд юниоров, 3-е место – среди женских команд юниоров. При этом обе украинские сборные выступали не в полном составе – 7-8 спортсменов из возможных 10.

Теги: #тяжелая_атлетика #медали
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