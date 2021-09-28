Зинченко из-за травмы пропустит октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 - УАФ

Врачи "Манчестер Сити" диагностировали надрыв икроножной мышцы у украинского футболиста Александра Зинченко, в связи с чем он пропустит матчи отбора на Чемпионат мира-2022, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

"Эта травма делает невозможным участие полузащитника в матчах отбора ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов)", - говорится в сообщении.

Так, и.о. главного тренера сборной Александр Петраков перевел из резервного списка в основной центрального полузащитника СК "Днепр-1" Александра Пихаленка.

"Для 24-летнего игрока это первый вызов в ряды сине-желтых", - отметили в УАФ.

Сбор национальной команды начнется 4 октября в Киеве.