Будущее "золото" Украины на олимпиадах зависит от поддержки спорта. На это нужно предусмотреть в госбюджете-2022 не менее 1% ВВП. Об этом заявил председатель исполкома партии «УДАР Виталия Кличко» Артур Палатный на своей странице в Facebook.

Он обратил внимание, что в госбюджете на следующий год на поддержку молодежи и спорта предусмотрено даже меньше средств, чем было выделено в текущем году. И это на фоне не слишком хороших результатов, которые продемонстрировала Украина на Олимпиаде-2020.

«Считаю, что на поддержку молодежи и развитие спорта нужно предусматривать не менее 1% ВВП. Ведь от молодежи зависит будущее сильной Украины. А развитие массового спорта - это залог «золота» Украины на предстоящих Олимпиадах. И этот важнейший вопрос нельзя откладывать на потом. Чтобы получить результаты завтра, поддержка должна быть предоставлена ​​сегодня, здесь и сейчас», - заявил Палатный.

Глава исполкома партии «УДАР Виталия Кличко» также считает неприемлемым повышать финансирование спорта за счет увеличения фискального давления на малый и средний бизнес, а также всех украинцев.

«Правительство «на бумаге» готово выделить на развитие спорта еще дополнительных 4 млрд грн, отдельно от бюджета. Но только при условии, что будет проголосован скандальный законопроект №5600, который называют удавкой на шее малого и среднего предпринимательства и всех украинцев. Выглядит так, что деньги на спорт должны забрать из карманов простых граждан. Это неприемлемо», - подчеркнул Палатный.