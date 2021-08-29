Украинский спортсмен Полянский завоевал "золото" в академической гребле на Паралимпиаде в Токио

Украинский спортсмен Роман Полянский завоевал золотую медаль в академической гребле на Паралимпиаде в Токио, сообщает Национальный паралимпийский комитет Украины

"Роман Полянский со значительным отрывом завоевал золотую медаль в гребле академической", - указано в сообщении.

Отмечается, что это вторая золотая медаль Романа.

Ранее сообщалось, украинская спортсменка Анна Стеценко завоевала золотую медаль по плаванию вольным стилем на 400 м на Паралимпийских играх в Токио.