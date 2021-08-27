Украинская спортсменка Марьяна Шевчук завоевала золото по пауэрлифтингу на Паралимпиаде в Токио

Украинская спортсменка Марьяна Шевчук на Паралимпиаде в Токио завоевала золотую медаль по пауэрлифтингу среди женщин весом до 55 кг.

Украинка с первой же попытки подняла штангу весом 125 кг. Этого результата оказалось достаточно для победы в соревнованиях.

Во второй раз она пыталась поднять 128 кг, а в третий – 133 кг, однако не смогла этого сделать.

Ближе всех к результату Шевчук подошли китайская и турецкая спортсменки, которые подняли по 124 кг.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 9 сентября. Украинские спортсмены завоевали на них уже 2 золотые, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей. В общем медальном зачете украинская сборная занимает 10 место.