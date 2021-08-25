Украинская фехтовальщица Бреус завоевала бронзу на Паралимпийских играх в Токио

Украинская фехтовальщица Евгения Бреус завоевала первую для Украины медаль на Паралимпийских играх в Токио.

В полуфинале Бреус проиграла грузинской спортсменке Нино Тбилашвили и не смогла побороться за золотую медаль в фехтовании саблей, однако в матче за "бронзу" 38-летняя спортсменка из Харьковской области победила венгерскую фехтовальщицу Еву Андреа Гаймаси со счетом 15:10.

Помимо фехтования на саблях, на Паралимпиаде в Токио Бреус также будет выступать в соревнованиях по фехтованию на рапире.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 9 сентября. Украинские спортсмены завоевали на них уже 1 одну бронзовую медаль.