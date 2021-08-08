Спорт

06:20 08.08.2021

Елена Старикова завоевала "серебро" в индивидуальном спринте в Токио

1 мин читать
Елена Старикова завоевала "серебро" в индивидуальном спринте в Токио

Украинская велогонщица Елена Старикова завоевала серебрянную медаль в индивидуальном спринте на Олимпийских играх в Токио.

В полуфинале она сумела справиться с трехкратной чемпионкой мира и бронзовой медалисткой Лондона-2012 Ли Хвейши из Гонконга, однако в борьбе за золото уступила в двух заездах мировой рекордсменке Келси Митчелл из Канады.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Украинская команда уже завоевала 19 медалей: одну золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых.

 

Теги: #токио #спринт #серебро
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:20 07.08.2021
Украинский боксер Хижняк завоевал "серебро" на Олимпиаде

Украинский боксер Хижняк завоевал "серебро" на Олимпиаде

08:54 07.08.2021
Украинские каноистки Лузан и Четверикова завоевали "серебро" на Олимпиаде

Украинские каноистки Лузан и Четверикова завоевали "серебро" на Олимпиаде

18:16 06.08.2021
В Токио неизвестный с ножом напал на пассажиров электрички, 10 человек ранены

В Токио неизвестный с ножом напал на пассажиров электрички, 10 человек ранены

15:20 05.08.2021
Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала "серебро" на Олимпиаде

Украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала "серебро" на Олимпиаде

14:27 04.08.2021
Украинский борец греко-римского стиля Насибов получил "серебро" на Олимпиаде

Украинский борец греко-римского стиля Насибов получил "серебро" на Олимпиаде

02:43 02.08.2021
Белорусскую легкоатлетку Тимановскую охраняют в японском аэропорту - МОК

Белорусскую легкоатлетку Тимановскую охраняют в японском аэропорту - МОК

08:14 01.08.2021
Украина получила первое "серебро" на Олимпиаде в Токио

Украина получила первое "серебро" на Олимпиаде в Токио

07:39 28.07.2021
Украинская теннисистка Свитолина впервые выступит в полуфинале олимпиады в Токио

Украинская теннисистка Свитолина впервые выступит в полуфинале олимпиады в Токио

18:36 23.07.2021
В Токио прошла церемония открытия Олимпиады-2020

В Токио прошла церемония открытия Олимпиады-2020

14:21 21.07.2021
Перед началом Олимпиады в Токио фиксируются максимальные за полгода показатели заболеваемости COVID-19

Перед началом Олимпиады в Токио фиксируются максимальные за полгода показатели заболеваемости COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сборная Бразилии по футболу второй раз подряд выиграла Олимпийские игры

Ярослава Магучих завоевала "бронзу" в прыжках в высоту в Токио

Украинские синхронистки завоевали "бронзу" Олимпиады в групповых упражнениях

Украинский боксер Хижняк завоевал "серебро" на Олимпиаде

Украинские каноистки Лузан и Четверикова завоевали "серебро" на Олимпиаде

ПОСЛЕДНЕЕ

Сборная Бразилии по футболу второй раз подряд выиграла Олимпийские игры

Зеленский поздравил боксера Хижняка и синхронисток с завоеванием медалей на Олимпиаде

Ярослава Магучих завоевала "бронзу" в прыжках в высоту в Токио

Оксане Ливач не покорилась "бронза" в вольной борьбе на Олимпийских играх

Украинские синхронистки завоевали "бронзу" Олимпиады в групповых упражнениях

Украинка Оксана Ливач поборется за "бронзу" Олимпиады

Ребров возглавит сборную Украины по футболу

Украинский прыгун Середа занял шестое место в финале на Олимпиаде

Мужская сборная США по баскетболу в 16-й раз выиграла Олимпиаду

Украинские гимнастки вышли в финал в групповых упражнениях на Олимпиаде

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА