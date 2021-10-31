События

15:52 31.10.2021

Молодой человек напал с ножом на пассажиров метро в пригороде Токио, есть пострадавшие

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Молодой человек напал с ножом на пассажиров метро в пригороде Токио, есть пострадавшие

Нападение с ножом на пассажиров поезда метро совершено в воскресенье в западном пригороде Токио, есть пострадавшие, некоторые - в тяжелом состоянии, сообщает японский телеканал NHK.

По его данным, пострадали восемь человек. По данным других СМИ, пострадавших может быть больше.

Кроме того, нападавший, молодой человек примерно 20 лет, разлил в вагоне воспламеняющуюся жидкость и поджег ее. Он задержан.

О мотивах его действий не сообщается.

Теги: #нападение #токио
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