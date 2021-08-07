Ярослава Магучих завоевала "бронзу" в прыжках в высоту в Токио

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в прыжках в высоту завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио.

19-летняя украинка показала результат в 2.00 метра.

Победила трехкратная чемпионка мира россиянка Мария Ласицкене (2.04 м), "серебро" у австралийки Николы Макдермот – 2.02 м.

Две другие украинские прыгуньи заняли 4-е место - Ирина Геращенко и 8-е место – Юлия Левченко.

Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Украинская команда уже завоевала 18 медалей: одну золотую, 5 серебряных и 12 бронзовых.