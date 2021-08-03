Спорт

10:27 03.08.2021

МОК будет расследовать инцидент с белорусской спортсменкой на Олимпиаде в Токио

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МОК будет расследовать инцидент с белорусской спортсменкой на Олимпиаде в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) проведет расследование, связанное со скандалом вокруг белорусской спортсменки Кристины Тимановской, которая отказалась выполнить требование тренерского штата белорусской команды на Олимпиаде в Токио о возвращении на родину, сообщил представитель МОК Марк Адамс.

"Мы решили начать официальное расследование. Нам нужно установить все факты. Нам нужно выслушать всех, кто с этим связан", - сказал он журналистам.

На вопрос, будет ли решение МОК по этому вопросу принято во время Игр, Адамс ответил, что невозможно оценить, сколько времени займет расследование. "Нам нужно докопаться до сути. Сколько времени это займет - я не знаю", - заявил он.

Адамс также сообщил, что МОК ждет разъяснений от Национального олимпийского комитета Белоруссии во вторник.

Как сообщалось, Тимановская ранее распространила видеообращение к МОК: "Я обращаюсь за помощью к Международному олимпийскому комитету, на меня оказывается давление, и они (Национальный олимпийский комитет Беларуси, НОК - ИФ) пытаются вывезти меня из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться".

По сообщениям СМИ, она была доставлена представителями белорусской делегации в аэропорт японской столицы для отправки на родину, однако там обратилась за защитой к полиции. Позднее Адамс сообщил, что она провела ночь на понедельник в отеле токийского аэропорта, где находилась "в безопасности и под защитой".

Японская пресса сообщила в понедельник, что Тимановская находится в посольстве Польши в Токио. "Представитель команды Беларуси вошла в посольство Польши в городе. Она запросила политическое убежище", - говорилось в бегущей строке японского телевидения, в то время как в кадре была крупным планом показана Тимановская.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил в понедельник в твиттере, что польские власти выдали Тимановской гуманитарную визу.

"Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская уже находится в непосредственном контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все необходимое для того, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", - написал он.

Теги: #скандал #мок #беларусь
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