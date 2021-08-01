Спорт

15:28 01.08.2021

Белорусскую спортсменку Тимановскую, критиковавшую чиновников, отозвали с Олимпиады

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Белорусскую спортсменку Тимановскую, критиковавшую чиновников, отозвали с Олимпиады

Национальный олимпийский комитет Беларуси опубликовал официальное заявление о прекращении участия в Играх в Токио-2020 Кристины Тимановской.

"По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по лёгкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады", - говорится в сообщении НОК в воскресенье.

Там уточняется, что заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м отозвана.

Оппозиционный Белорусский фонд спортивной солидарности заявил, что легкоатлетку Кристину Тимановскую "насильно вывозят из Токио".

"Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт. Завтра у нее должен был состояться старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск", - говорится в сообщении фонда.

Несколько дней назад Тимановская раскритиковала чиновников за то, что без ее ведома ее решили поставить на эстафету 4 по 400 метров. Спортсменка опубликовала пост в Instagram, который впоследствии удалила.

Три белорусские легкоатлетки были не допущены к участию в Олимпийских играх. Это прыгунья в высоту Мария Жодик и две бегуньи, которые должны были выступать в эстафете 4х100, - Анна Михайлова и Кристина Мулярчик. В Минспорта Беларуси назвали из недопуск к Играм "стечением обстоятельств".

Теги: #скандал #олимпийские_игры #беларусь
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