Футбольные клубы УПЛ должны нанести на форму эмблему УАФ с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!" - регламент

Все футбольные клубы украинской премьер-лиги (УПЛ) должны нанести на свою игровую форму большую эмблему Украинской ассоциации футбола (УАФ), содержащей лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!", говорится в регламенте Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ сезона 2021/22 годов опубликованном на сайте УПЛ.

"Во время проведения матчей УПЛ, Суперкубка и Кубка Украины на футболке спереди (как правило) между логотипом клуба и логотипом производителя экипировки (на уровне середины плеча) должна быть размещена официальная большая эмблема УАФ с официальным лозунгами, утвержденными Исполнительным комитетом УАФ. В зависимости от дизайна формы эмблема может быть размещена спереди на левой стороне футболки на уровне середины плеча. Эмблема изготавливается и предоставляется УАФ и является обязательной для использования клубами", - говорится в тексте регламента.

В приложении приводится рисунок официальной большой эмблемы УАФ: она круглой формы, на ней изображены контуры Украины в международно признанных границах с эмблемой УАФ поверх нее (стилизованный малый герб Украины с вписанным в него футбольным мячом и надписью UKRAINE снизу), а также надписями "Слава Украине!" в верхней части окружности и "Героям слава!" в нижней. Эмблема выполнена в синем и желтом цветах, отдельные элементы эмблемы УАФ также в белом.

Как сообщалось, соответствующая эмблема УАФ была утверждена после того, как Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от Украины внести изменения в форму сборной страны на Евро-2020 и убрать "политический" слоган.

После этого Исполком УАФ единогласно 45 голосами поддержал предложение президента УАФ Андрея Павелко и утвердил футбольные символы Украины и утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые, как отметил президент УАФ, уже много лет является приветствием для миллионов украинских болельщиков на Родине и по всему миру, на всех матчах сборных Украины.