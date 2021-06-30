"Нова Пошта" 4 июля организует в Хмельницком финальный забег весенне-летнего сезона полумарафонов

Группа компаний "Нова Пошта" 4 июля проведет в Хмельницком закрытие весенне-летнего сезона полумарафонов.

Как сообщила пресс-служба компании в среду, с утра на площади Независимости стартуют забеги на дистанции от 1 до 21 км, эстафета на 21 км и командные перегоны на 5 км, а также детские забеги на 100 и 500 м.

После завершения последнего забега организаторы полумарафона расскажут, в каких городах будут проходить забеги в осеннем сезоне.

"Нова Пошта" отмечает, что в финале спортивного праздника выступит украинский певец LAUD.

"Во время забегов будут приняты надлежащие меры безопасности: температурный скрининг, масочный режим, социальная дистанция, ограниченное количество участников на детских дистанциях - не более 100 человек, средства дезинфекции, отсутствие мест для зрителей, старт группами с временным интервалом между бегунами, а для регистрации результатов - персональные чипы с номером участника", - говорится в сообщении.