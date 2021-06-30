Спорт

17:21 30.06.2021

Главврач "Динамо" (Киев): Срок восстановления здоровья Беседина - около полугода

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Главврач "Динамо" (Киев): Срок восстановления здоровья Беседина - около полугода

Нападающий сборной Украины, игрок киевского "Динамо" Артем Беседин после травм, полученных во время матча между Швецией и Украиной на Евро-2020, вынужден будет восстанавливаться ориентировочно около шести месяцев, сообщил главный врач столичного клуба Андрей Шморгун.

"Артему Беседину было проведено МРТ-обследование. На снимках МРТ у него есть частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и наружной боковой связок, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения. От удара прямой ногой у Беседина случилась гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму", - рассказал Шморгун в комментарии официальному клубному сайту о результатах МРТ-обследования Беседина.

По словам главврача, сейчас проводятся консультации с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. "Предварительно это консервативное лечение. Срок восстановления - около шести месяцев", - отметил он.

Как сообщалось, 29 июня сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу, где сыграет со сборной Англии, которая обыграла Германию. Матч состоится в Риме.

Беседин получил травму ноги после фола защитника Швеции Маркуса Даниэльссона, за которую соперник получил красную карточку.

Как позже сообщил ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский, Беседин возвращается в Киев для прохождения полного обследования после получения травмы во время матча против сборной Швеции.

Вскоре пресс-секретарь национальной сборной Украины Александр Гливинский сообщил, что Беседин, по данным первичного медосмотра, повредил сразу нескольких мышц ноги, также есть подозрение на повреждение крестовидных связок.

Теги: #здоровье #беседин #лечение
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