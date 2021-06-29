Спорт

20:55 29.06.2021

Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

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Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Футболисты сборной Англии нанесли поражение соперникам из Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Встреча, проходившая в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.

Первый гол во встрече забил Рахим Стерлинг, точно замкнувший прострел с фланга на 75-й минуте. На 86-й минуте Гарри Кейн забил свой первый мяч на турнире и установил окончательный счет матча.

Англичане в четвертьфинале встретятся с победителем матча между сборными Швеции и Украины, который пройдет в Глазго и начнется во вторник в 22:00. Встреча 1/4 финала будет сыграна 3 июля в Риме.

Теги: #матч #евро2020 #англия #германия
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