Спорт

21:05 17.06.2021

Сборная Бельгии победила Данию и вышла в плей-офф Евро-2020

1 мин читать
Сборная Бельгии победила Данию и вышла в плей-офф Евро-2020

Футболисты сборной Бельгии со счетом 2:1 нанесли поражение национальной команде Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

Автором первого гола в игре, прошедшей в Копенгагене, стал датчанин Юсуфф Поульсен, поразивший ворота соперника на второй минуте. На 55-й минуте Бельгия отыгралась благодаря голу Торгана Азара. На 70-й минуте Кевин де Брёйне забил победный мяч.

По истечении первых десяти минут игра была приостановлена на акцию поддержки датского полузащитника Кристиана Эриксена, потерявшего сознание в игре с Финляндией. На протяжении минуты звучали аплодисменты игроков, тренеров, арбитров и болельщиков.

Победив сборную Дании, Бельгия набрала 6 очков и, выйдя на чистое первое место в группе В, досрочно завоевала путевку в плей-офф Евро-2020. Второе и третье места занимают Россия и Финляндия (по 3 балла), на четвертом - Дания (0).

В заключительном матче группового этапа Дания сыграет с Россией, Бельгия - с Финляндией. Матчи пройдут 21 июня.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.

Теги: #дания #матч #результат #евро2020 #футбол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:04 17.06.2021
Чемпионат Европы по футболу – 2020: Сборная Украины победила Северную Македонию

Чемпионат Европы по футболу – 2020: Сборная Украины победила Северную Македонию

09:12 17.06.2021
Италия досрочно вышла в плей-офф Евро-2020, обыграв Швейцарию

Италия досрочно вышла в плей-офф Евро-2020, обыграв Швейцарию

00:11 16.06.2021
Сборная Франции победила Германию в матче Евро-2020

Сборная Франции победила Германию в матче Евро-2020

12:15 14.06.2021
Компания Эпицентр презентовала документальный фильм про сборную Украины по футболу

Компания Эпицентр презентовала документальный фильм про сборную Украины по футболу

00:31 14.06.2021
"Очень сильная игра" – Зеленский о матче Украина-Нидерланды

"Очень сильная игра" – Зеленский о матче Украина-Нидерланды

00:17 14.06.2021
Украина проиграла Нидерландам со счетом 2:3 в матче футбольного Евро-2020

Украина проиграла Нидерландам со счетом 2:3 в матче футбольного Евро-2020

18:24 13.06.2021
Чемпионат Eвропы по футболу – 2020: У датского футболиста Эриксена, потерявшего сознание на матче ЧЕ с Финляндией, останавливалось сердце - врач

Чемпионат Eвропы по футболу – 2020: У датского футболиста Эриксена, потерявшего сознание на матче ЧЕ с Финляндией, останавливалось сердце - врач

18:48 11.06.2021
Премьер Дании уведомила Зеленского о готовности отправить Украине 500 тыс. доз вакцины от COVID-19

Премьер Дании уведомила Зеленского о готовности отправить Украине 500 тыс. доз вакцины от COVID-19

17:34 11.06.2021
Чемпионат Европы по футболу Евро-2020: Украинцы, прибывшие в Румынию на ЧЕ, будут освобождены от 14-дневного карантина

Чемпионат Европы по футболу Евро-2020: Украинцы, прибывшие в Румынию на ЧЕ, будут освобождены от 14-дневного карантина

12:00 11.06.2021
Исполком УАФ утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!" – Павелко

Исполком УАФ утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!" – Павелко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Чемпионат Европы по футболу – 2020: Сборная Украины победила Северную Македонию

В Украине создали женскую сборную ФК "Шахтер"

Украина проиграла Нидерландам со счетом 2:3 в матче футбольного Евро-2020

УАФ и УЕФА достигли компромисса относительно дизайна формы сборной Украины по футболу

Исполком УАФ утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!" – Павелко

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский поздравил сборную Украины с победой в матче против Северной Македонии: это были 90 минут масштабной синхронизации более 40 млн украинцев

Япония планирует разрешить допуск на олимпийские объекты до 10 тыс. болельщиков

В Украине создали женскую сборную ФК "Шахтер"

УАФ и УЕФА достигли компромисса относительно дизайна формы сборной Украины по футболу

Первым финалистом Roland Garros стал Циципас

УАФ предлагает лозунгам на форме сборной Украины по футболу предоставить статус официальных футбольных символов

Федерация настольного тенниса Украины усилит борьбу с договорными матчами

Павелко срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА относительно формы сборной Украины по футболу

УЕФА требует от Украины убрать "политический" слоган с формы на Евро-2020 - СМИ

В Днепре открыли Олимпийский дом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА