Спорт

00:11 16.06.2021

Сборная Франции победила Германию в матче Евро-2020

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Футболисты сборной Франции со счетом 1:0 нанесли поражение команде Германии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы-2020. 

На 20-й минуте игры, прошедшей в Мюнхене, состоялся автогол немецкого футболиста Матса Хуммельса. Кроме того, рефери отменил два взятия ворот сборной Германии (один раз - при помощи системы VAR), в обоих случаях зафиксировав положение "вне игры".

Франция является действующим чемпионом мира. В ее группу F также входит действующий чемпион Европы команда Португалии, которая ранее во вторник победила Венгрию (3:0). На предыдущем чемпионате Европы, в 2016 году, Португалия в финале победила Францию.

Теперь в группе F по три очка набрали Португалия и Франция, у Германии и Венгрии на данный момент набранных очков нет.

Матчем Франция - Германия завершилась программа первого тура группового этапа. Второй тур стартует в среду, среди матчей - игра сборных Финляндии и России (группа В) в Санкт-Петербурге.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента. Всего в турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп по четыре команды в каждой. В плей-офф (1/8 финала) выйдут по две лучшие команды каждой из групп, а также четыре из шести команд, занявшие третье место и имеющие среди них лучшие показатели.

Теги: #матч #евро #футбол #германия
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