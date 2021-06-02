Рада разрешила передачу подлежащих утилизации боеприпасов спортучреждениям с отделениями по стрельбе и биатлону

Верховная Рада разрешила передачу подлежащих утилизации боеприпасов Вооруженных сил Украины спортивным учреждениям, где есть отделения по стрельбе и биатлону.

За соответствующий законопроект №3403 "О внесении изменений в ст.2 закона "О правовом режиме имущества в Вооруженных силах Украины" во втором чтении и в целом проголосовало 315 народных депутатов.

Согласно законопроекту, порядок передачи мелкокалиберных патронов калибра 5,6 мм, пригодных для использования и хранения, государственным коммунальным учреждениям физической культуры и спорта, которые в соответствии с законом "О физической культуре и спорту" имеют право использовать спортивное огнестрельное (кроме боевого) оружие, определяется Кабинетом министров Украины.

Законопроект предусматривает, что боеприпасы, которые подлежат утилизации, могут передаваться отдельным учреждениям физической культуры и спорта, в частности детско-юношеским спортивным школам, учреждениям специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения, школам высшего спортивного мастерства, центрам олимпийской подготовки, специализированным спортивным клубам для обеспечения качественного учебно-тренировочного процесса.